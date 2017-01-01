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    Медведчук звинуватив українську владу в продовженні блокади на Донбасі

    • Сьогодні, 17:21
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    Блокада залізниці на Донбасі
    Блокада залізниці на Донбасі

    Медведчук переконаний, що дії організаторів блокади спрямовані на продовження бойових дій на Донбасі

    Глава  Громадського руху «Український вибір - Право народу» Віктор Медведчук вважає, що впевненість організаторів блокади в її продовженні і своїй безкарності стали можливі при потуранні української влади, яка ніяк не реагувала на численні порушення закону подібними формуваннями.

    Він переконаний, що закриття в результаті блокади українських підприємств на непідконтрольних Києву територіях різко скоротить там кількість прихильників реінтеграції Донбасу.

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    «Блокада Донбасу, визнана загрозою національній безпеці, триває вже більше місяця. Триває, незважаючи на явну і кричущу протиправність дій радикалів, які блокують залізничне сполучення. Незважаючи на рішення РНБО України та Резолюцію Ради Безпеки ООН про захист «критичної інфраструктури» від терористичних атак. Незважаючи на засудження світовою громадськістю - від ЄС і ООН до посольства США і «Великої сімки». Незважаючи на застосування надзвичайних заходів в енергетиці. Незважаючи на критичну ситуацію з вугіллям на ТЕС і підприємствах металургії», - написав Медведчук у своєму блозі.

    Він обурений тим, що блокувальників не зупиняють мільярдні збитки, які несе вітчизняна економіка.

    «За розрахунками Федерації металургів України, блокада призведе до скорочення на $ 2,5 млрд валютних надходжень в країну. Крім того, бюджет недорахується 2,5-3 млрд грн і будуть скорочені близько 45 тис. робочих місць», - сказав він.

    Дії організаторів блокади, переконаний Медведчук, спрямовані на продовження збройного конфлікту за всяку ціну.

    «Тому вони твердо заявляють, що не припинять блокаду ні за яких обставин і протидіятимуть і спробам знайти компромісні рішення, і «будь-яким спробам силового розгону», - пояснив він.

    Медведчук розкритикував «бездіяльність української влади, покликаної захищати порядок в країні і відстоювати інтереси українських громадян».

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