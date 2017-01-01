Блокадники зібралися перекривати автомобільні дороги на Донбасі

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Організатори блокади на Донбасі заявили, що переходять до другого етапу акції – блокування автошляхів

Блокувальники тимчасово окупованих територій Донбасу переходять до другого етапу своєї акції – після залізничних шляхів вони перекриють автомобільні.

Вони починають блокувати автомобільні дороги, заявив в ефірі Громадського радіо Сергій Акимович, начальник штабу економічної блокади «ЛНР» та «ДНР».

«Після того, як ми заблокували практично весь залізничний трафік, ми переходимо до другого етапу – починаємо блокувати автомобільні дороги, якими так само провозиться контрабанда», – зазначив він.

На сьогодні, за словами Акимовича, у них вже є чотири блоки, вони мобільні, не постійні, тому що вони мають бути якомога ближче до лінії розмежування.

Як повідомлялося, наприкінці січня ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, якими антрацит постачається з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України.

З 10 лютого поставки вугілля було повністю припинено. Під загрозою опинилося надійне енергопостачання деяких галузей промисловості, зокрема металургії, і споживачів мінімум дев'яти областей країни.

Нагадаємо, Сергій Тарута переконаний, що за організаторами блокади залізниці на Донбасі стоять олігархи, які фінансують «Самопоміч».

Глава МВС Арсен Аваков вважає, що мер Львова Андрій Садовий розгорнув торговельну блокаду Донбасу, щоб відвернути увагу громадськості від львівського сміття.

Аваков просить Антитерористичний центр дати силовим органам повноваження розганяти учасників блокади на Донбасі.

Учасники «блокади Донбасу» відмовились вести переговори із Гройсманом.

Раніше повідомлялося, що президент припускає, що блокада Донбасу може обвалити гривню. Також президент жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.