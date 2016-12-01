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    Мер Дніпра Філатов заявив, що по «Беркуту» стріляли із Консерваторії

    • Сьогодні, 19:29
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    Консерваторія
    Консерваторія

    За словами Бориса Філатова, снайпер з Консерваторії поранив шістьох осіб

    Мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook заявив про призначення на посаду голови поліції міста колишнього керівника Дніпропетровського «Беркута» Андрія Ткаченка, який, керуючи в дні Майдану силовиками, «зупинив непоправне, коли з Консерваторії снайпер почав стріляти в дніпровських «беркутів» і поранив шістьох осіб».

    «Ми живемо у складний час. Який потребує професіоналів. Це «realpolitik», панове хороші, а вона буде складніше кришталевих ілюзій і соплів у фейсбуці. А ще я хочу навести в моєму рідному місті порядок. І я його наведу. Навіть якщо з Тернополя і Торонто мене проклянуть», - заявив Філатов.

    Нагадаємо, 20 лютого 2014 р. під час масових розстрілів протестувальників, а також поранень і загибелі ряду правоохоронців на Майдані, будівля Консерваторії контролювалася протестувальниками.

    На цей факт регулярно звертає увагу і захист колишніх «беркутівців», а також сам екс-президент Віктор Янукович. Зокрема, про те, що у правоохоронців хтось стріляв з будівлі Консерваторії Янукович заявив під час відео-допиту в Ростові-на-Дону.

    Днями депутат Надія Савченко заявила про те, що Юрій Луценко знав, що напередодні розстрілів у протестувальників виявили зброю.

    Джерело: Українські новини

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