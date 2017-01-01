Меркель і Путін домовилися про «нормандську зустріч»

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Ангела Меркель і Володимир Путін

У Путіна звинувачують київську владу у прагненні «зірвати реалізацію мінських домовленостей»

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін домовилися провести найближчим часом зустріч міністрів закордонних справ і помічників лідерів в «нормандському форматі». Про це йшлося під час їхньої телефонної розмови.

Як повідомила прес-служба Кремля, під час бесіди обговорювалося загострення ситуації на Донбасі.

«Висловлена серйозна стурбованість у зв'язку з ескалацією збройного протистояння, в результаті якого є людські жертви, значні руйнування цивільної інфраструктури і житлового фонду в ряді населених пунктів Донбасу. Володимир Путін привернув увагу Ангели Меркель до даних Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, а також до заяв офіційних представників Києва, що свідчить про спроби українських силовиків військовим шляхом змінити ситуацію на лінії зіткнення в свою користь», - йдеться в повідомленні Кремля.

У Путіна звинувачують київську владу у прагненні «зірвати реалізацію мінських домовленостей, а також використовувати «нормандський формат» для прикриття своїх деструктивних кроків».

«Президент Росії і канцлер ФРН висловилися на користь негайного відновлення режиму припинення вогню і підтримали в даному контексті зусилля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ», - повідомляє прес-служба Кремля.