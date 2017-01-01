Доба в АТО: 78 ворожих обстрілів, одного українського військового поранено

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Українські військові

Бойовики гатили із важкої артилерії, танків, гранатометів та мінометів

Минулої доби, шостого лютого, російсько-окупаційні війська 78 разів відкривали погонь по позиціях сил АТО, одного нашого військового поранено. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

В районі Авдіївки українських військових було обстріляно зі 152 міліметрової артилерії, танків, 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, на Донецькому напрямку під обстріли мінометів потрапили Троїцьке, Верхньоторецьке, Кам’янка, Луганське, Опитне та Зайцеве.

На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії, гранатометів та мінометів різних калібрів бойовики обстріляли Богданівку, Новогригорівку, Лебединське, Водяне, Гнутове, Широкине та Марїнку. По Широкиному вогонь вів і танк, по Мар'їнці – БМП, а по Новотроїцькому - великокаліберні кулемети.

На Луганському напрямку Кримське неодноразово обстрілювала 122 міліметрова артилерія загарбників. Міномети та гранатомети гатили по Жовтому та Кримському, Новозванівку обстріляли з танку.

Як повідомляв «Главком», вчора внаслідок ворожого обстрілу смт. Курдюмівка загинув підліток. Хлопець отримав смертельне поранення в серце.