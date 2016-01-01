  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Меркель назвала терактом наїзд вантажівки на відвідувачів ярмарку в Берліні

    • 20 Грудня, 12:52
    • Розсилка
    Ангела Маркель
    Фото AFP
    Ангела Маркель

    Канцлер пообіцяла, що винних буде покарано

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала наїзд вантажівки на відвідувачів різдвяного ярмарку в Берліні терактом. Про це повідомляє Spiegel.

    «Ми повинні виходити з того, що це був теракт», – сказала Меркель.

    «Особливо буде важко, якщо підтвердиться, що це зробив чоловік, який попросив у Німеччини про захист і притулок. Це буде особливо неприємно для багатьох німців, які щодня надають допомогу тим біженцям і людям, які дійсно потребують нашого захисту і прагнуть інтегруватися в нашу країну», – цитує Suddeutsche Zeitnung Меркель.

    Глава німецького уряду висловила співчуття жертвам того, що сталося, і подякувала поліції, рятувальникам і слідчим. Меркель заявила, що цю пригоду буде розслідувано, а винних – покарано. 

    Як повідомлялося, кількість загиблих унаслідок наїзду вантажівки на натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні досягла 12 осіб. Слідство стверджує, що наїзд вантажівки на людей у Берліні було скоєно навмисно.

    Читайте також
    Німеччина Ангела Меркель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Комментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ