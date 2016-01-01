Меркель назвала терактом наїзд вантажівки на відвідувачів ярмарку в Берліні
- 20 Грудня, 12:52
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Канцлер пообіцяла, що винних буде покарано
Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала наїзд вантажівки на відвідувачів різдвяного ярмарку в Берліні терактом. Про це повідомляє Spiegel.
«Ми повинні виходити з того, що це був теракт», – сказала Меркель.
«Особливо буде важко, якщо підтвердиться, що це зробив чоловік, який попросив у Німеччини про захист і притулок. Це буде особливо неприємно для багатьох німців, які щодня надають допомогу тим біженцям і людям, які дійсно потребують нашого захисту і прагнуть інтегруватися в нашу країну», – цитує Suddeutsche Zeitnung Меркель.
Глава німецького уряду висловила співчуття жертвам того, що сталося, і подякувала поліції, рятувальникам і слідчим. Меркель заявила, що цю пригоду буде розслідувано, а винних – покарано.
Як повідомлялося, кількість загиблих унаслідок наїзду вантажівки на натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні досягла 12 осіб. Слідство стверджує, що наїзд вантажівки на людей у Берліні було скоєно навмисно.