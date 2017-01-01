Мільярдер Блумберг збирає коаліцію на захист клімату



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Майкл Блумберг

Колишній мер Нью-Йорка хоче об’єднати США навколо ідеї збереження клімату

Американський мільярдер і філантроп Майкл Блумберг почав створювати коаліцію прихильників за збереження участі США в Паризькій кліматичній угоді.

Про це пише Business Insider.

30 міст, три штати, більше 80 університетських президентів, понад 100 компаній - така початкова статистика коаліції Блумберга. Її учасники мають намір представити в ООН план досягнення показників, встановлених Паризькою угодою по клімату для Сполучених Штатів.

Блумберг, колишній мер Нью-Йорка, в даний час є спеціальним посланником Генерального секретаря ООН з питань кліматичних змін.

Як повідомляв «Главком», Дональд Трамп підтвердив вихід США з Паризької кліматичної угоди. Своє рішення він пояснив тим, що виконання цієї угоди, «укладеної попередньою адміністрацією» призведе до скорочення американського виробництва.

Водночас, він підкреслив, що американська сторона паралельно розпочне переговори про поновлення членства в Паризькій чи абсолютно новій угоді на умовах, «які є справедливими для Сполучених Штатів».

Одним з перших відмовився переглядати кліматичну угоду заради СШАпрезидент Франції Макрон.

Світові лідери вже різко відреагували на рішення Трампа щодо виходу з кліматичної угоди.

Джерело: Телеграф