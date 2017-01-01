Мінфін дав вказівки тимчасовому главі Держфіскальної служби

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глава Мінфіну Олександр Данилюк

Мінфін чекає від тимчасового глави ДФС Продана прискорення реформ

Від новопризначеного тимчасового в.о. голови ДФС Мирослава Продана чекають результативної роботи, в першу чергу, у впровадженні реформ відомства.

Про це повідомив Міністр фінансів Україні Олександр Данилюк, який власне й ініціював відсторонення Романа Насірова від посади очільника ДФС на період проведення слідства за підозрою, оголошеною йому Національним антикорупційним бюро України.

«Ми вже провели нараду з новопризначеним в.о. голови ДФС, де ми визначили пріоритети подальшої роботи ДФС. Зокрема, прискорення інституційної реформи служби, реформування офісу крупних платників податків, запровадження системи управління ризиками, оприлюднення ключових показників ефективності (KPI), імплементація пакету антикорупційних змін до Податкового кодексу, в тому числі, створення прозорого реєстру відшкодування ПДВ. Міністерство фінансів і я особисто очікуємо результативної роботи від нового в.о. голови ДФС», – написав міністр.

При цьому Данилюк пояснив, чим керувався уряд під час вибору заміни Насірову із двох заступників голови ДФС – Мирослава Продана та Сергія Білана,

«У Продана є досвід роботи як в адмініструванні податків, так і на митниці. А Білан є очільником податкової міліції, яка зараз поза законом та діяльність якої була незадовільною. В нього багатий досвід роботи, але виключно в силових структурах. Тому я не міг підтримати його кандидатуру», – уточнив міністр.