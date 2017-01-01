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    Оприлюднено текст меморандуму між Україною та МВФ

    • Сьогодні, 18:48
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    МВФ
    МВФ

    В документі міститься перелік умов, які Україна повинна виконати для продовження кредитування

    Міжнародний валютний фонд після прийняття рішення 3 квітня про виділення Україні четвертого траншу кредиту за програмою розширеного фінансування EFF у розмірі $1 млрд опублікував нову редакцію Меморандуму про співпрацю.

    В документі міститься перелік умов, які Україна повинна виконати для продовження кредитування.

    Наступний транш у розмірі $1,9 млрд Україна розраховує отримати вже у травні.

    Для цього до кінця квітня Верховна рада повинна схвалити концепцію пенсійної реформи і до кінця травня прийняти закон про ринок землі. Має бути прийнята законодавча база для об'єднання митної та податкової адміністрацій в одну юридичну особу. До кінця травня мають бути розширені повноваження НАБУ, зокрема, агентству необхідно надати право на «прослушку».

    Крім того, Меморандумом передбачена приватизація у 2017 році шести об'єктів: найбільшого виробника аміаку і карбаміду Одеський припортовий завод, державної енергогенеруючої компанії «Центренерго», а також енергопостачальної компанії «Харківобленерго», «Запоріжжяобленерго», «Миколаївобленерго» і «Хмельницькобленерго».

    Меморандум передбачає, що Україна повинна прийняти законодавство про створення Антикорупційного суду до середини червня і забезпечити погашення колишніми власниками Приватбанку кредитів до кінця червня. Також Україна взяла на себе зобов'язання перед МВФ до кінця серпня 2017 року монетизувати житлові субсидії і пільги для того, щоб приватні газові трейдери могли конкурувати з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» у постачаннях газу населенню.

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    Нагадаємо, що 3 квітня МВФ схвалив виділення Україні траншу в один мільярд доларів.

    Нацбанк прогнозує, що цього року Україна повинна отримати ще три транші від Міжнародного валютного фонду, загальна сума яких становитиме $4,5 мільярда, та допомогу від Єврокомісії.

    Джерело: Українські новини

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