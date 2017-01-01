Мінфін розсекретить умови реструктуризації на $23 млрд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Влітку 2015 року Україна підписала зі Спеціальним комітетом кредиторів договір про реструктуризацію 23 млрд доларів боргу

Суд визнав незаконною відмову Мінфіну розкрити деталі реструктуризації боргів на $23 млрд, підписаних Спеціальним комітетом кредиторів України

Про це стало відомо з рішення Київського апеляційного адмінсуду від 17 травня 2017 року, що розміщене у судовому реєстрі.

Цим рішенням суд залишив в силі висновки першої інстанції про незаконність відмови міністерства фінансів розкрити деталі угоди дворічної давнини.

Нагадаємо, влітку 2015 року після піврічних переговорів Україна домовилася про реструктуризацію майже 23 млрд доларів боргу. 20% з них - 3,6 млрд дол. - кредитори погодилися списати. Терміни погашення частини боргу, який не був списаний, перенесені на 2019-2027 рр. Таким чином, перший платіж України було відтерміновано на 4 роки, а зекономлені кошти – близько 11,6 млрд дол. – залишилися в економіці. 27 серпня 2015 року Кабінет міністрів одноголосно затвердив умови реструктуризації єврооблігацій України, які були узгоджені з комітетом кредиторів. «Україна уникла дефолту... отримала можливість розвиватися і відновити економічне зростання», - заявляла тоді журналістам міністр фінансів Наталя Яресько.

Як йдеться у судовому позові, київський адвокат Олексій Хомяков у вересні 2015 року звернувся до Мінфіну з проханням надати копії всіх підписаних та затверджених документів, що стосувались запозичень зазначеними нижче суб'єктами, загальною номінальною вартістю $22,6 млрд, а саме:

державні єврооблігації і єврооблігації ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» ( Fininpro ) - $18 млрд, гарантовані державою зовнішні валютні кредити державних підприємств (Укравтодор, Укрмедпостач, КБ «Южне») - близько $0,7 млрд., єврооблігації міста Києва – близько $0,6 млрд, єврооблігації Укрзалізниці – 0,5 млрд, зовнішні (приватні) борги Ощадбанку та Укрексімбанку - 2,8 млрд;

також Хомяков просив надати копії документів, підписаних пані Наталею Яресько та її командою в рамках переговорів зі Спеціальним комітетом кредиторів (Franklin Advisors Inc., BTG Pactual Europe LLP, TCW Investment Management Company i T.Rowe Price Associates Inc.) – угоди з реструктуризації, NDA, листів та юридично значущої кореспонденції тощо.

У жовтні 2015 року Міністерство фінансів повідомило запитувачу, що згідно з нормами англійського права, угоди, які були укладені при розміщенні ОЗДП є конфіденційними та не можуть надаватись третім особам. Також, у вказаному листі зазначено, що між Міністерством фінансів та Спеціальним комітетом кредиторів (Franklin Advisors Inc., BTG Pactual, TCW Investment Management Company i T.Rowe Price Associates Inc.) було підписано договір про нерозголошення конфіденційної інформації стосовно реструктуризації державного та гарантованого державою боргу, отже, вказана інформація розголошенню не підлягає. За інформацією стосовно зовнішніх зобов'язань міста Києва, Укрзалізниці, Укравтодора, АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк», ДП «Фінансування інфраструктурних проектів», ДП «Укрмедпостач» та ДП «КБ «Південне» позивачу запропоновано звернутися до зазначених позичальників.

Вважаючи надану відповідачем необґрунтованою, Хомяков звернувся до Окружного адмінсуду Києва,який 23 лютого 2017 року виріив задовольнити позов.

Міністерство подало апеляцію, але програло. Апеляційний адмінсуд прийшов до висновку, що Уряд не надав належних та допустимих доказів, які б підтверджували конфіденційність запитуваної позивачем інформації, а саме: віднесення її у встановленому порядку до конфіденційної із зазначенням - якому саме з інтересів загрожує розголошення запитуваної інформації, в чому полягає істотність шкоди цим інтересам від її розголошення, чому шкода від оприлюднення такої інформації переважає право громадськості знати цю інформацію в інтересах національної безпеки, економічного добробуту чи прав людини.



Мінфін може подати касаційну скаргу протягом двадцяти днів.