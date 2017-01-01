МВФ обіцяє незабаром назвати дату засідання щодо України

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Міжнародний валютний фонд

У МВФ хочуть оцінити «вплив останніх подій на програму співпраці»

Міжнародний валютний фонд ще не визначився з новою датою засідання Ради директорів з питання завершення третього перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України.

Про це заявили в прес-службі фонду, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Засідання Ради директорів, призначене на 20 березня, було відкладене, щоб оцінити вплив останніх подій на програму співпраці. МВФ розраховує повідомити про нову дату засідання найближчим часом», - цитує агентство повідомлення прес-служби.

Нагадаємо, розгляд траншу Україні зник з порядку денного ради директорів Міжнародного валютного фонду на 20 березня.

У Мінфіні України згодом пояснили, що перенесення термінів проведення засідання викликане виключно потребою в уточненні розрахунків економічних наслідків заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду і захоплення українських підприємств на непідконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської областей, а також у зв'язку з визнанням російською стороною документів, виданих на цих територіях.

У свою чергу, Національний банк України у відповідь на запити ЗМІ повідомив, що Україна знаходиться в програмі співпраці з МВФ.

НБУ також зазначив, що планує оновити макроекономічні прогнози з урахуванням ефекту торгової блокади Донбасу. З цією метою в понеділок, 20 березня 2017 року, відбудеться позачергове засідання комітету НБУ з монетарної політики.

Раніше повідомлялося, що указом президента України Петра Порошенка від 16 березня вводиться в дію рішення РНБО від 15 березня про тимчасове припинення переміщення вантажів через лінію розмежування в Донецькій і Луганській областях. Рішення не стосується гуманітарних вантажів і перетину лінії розмежування людьми.