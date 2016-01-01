Мінфін випустить облігації на 116,8 млрд грн через націоналізацію «Приватбанку»

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Мінфіну доручили внести пропозиції про необхідність додаткової капіталізації «Приватбанку»

Міністерство фінансів України випустить облігації внутрішньої державної позики на суму 116,8 млрд грн задля додаткової капіталізації націоналізованого «Приватбанку».

Про це йдеться в постанові Кабміну.

Повідомляється, що держава придбає акції додаткової емісії на суму, що не перевищує розмір мінімальної потреби в капіталі, розрахованої Нацбанком.

«Міністерству фінансів здійснювати випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у розмірі до 116,8 млрд грн терміном обігу до 15 років і процентною ставкою доходу на рівні не вище 10,5% річних з подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії ПАТ КБ «ПриватБанк», — йдеться в документі, оприлюдненому в понеділок.

Мінфіну доручили внести пропозиції про необхідність додаткової капіталізації «Приватбанку».

Нагадаємо, як заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, рішення про націоналізацію Приватбанку є важливим для забезпечення фінансової стабільності в Україні.

Як відомо, Європейський банк реконструкції та розвитку підтримав рішення українського уряду націоналізувати Приватбанк.

Нагадаємо, ввечері 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Як повідомлялося, наразі в центральному офісі Приватбанку у Дніпрі перебуває понад 100 співробітників Фонду гарантування вкладів і Національного банку України, які організовують передачу банку державі.

Уряд виділяє гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

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