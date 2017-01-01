Міністерство культури «шукає можливостей» викупити колекцію українських ікон, за якою вже полюють росіяни

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Фото: «Главком» Деякі предмети з колекції Якубовського

Колекціонер Олег Якубовський впевнений, що протягом року колекцію буде продано

Міністерство культури України зацікавлене у купівлі колекції стародавніх ікон з понад п’яти тисяч екземплярів, яка належить колекціонеру Олегу Якубовському, і в придбанні якої зацікавлена російська сторона. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розповів сам колекціонер.

«За нашим законодавством, держава має пріоритет на викуп приватних зібрань предметів культури. Як тільки Мінкульт дізнався, що я продаю колекцію, одразу зателефонували, потім надіслали листа, в якому висловили зацікавленість держави у моїй колекції. Повідомили, що шукатимуть можливість для її викупу. Я впевнений, у будь-якому разі, протягом року колекцію буде продано», - упевнений він.

Якубовський зазначає, що українська ікона – це унікальне явище і не має аналогів у світі.

«Українське іконописне мистецтво увібрало в себе характерні ознаки європейського живопису, візантійського канонічного письма, викристалізувавши свій неповторний стиль українського наївного іконопису», - пояснив він.

Коментуючи питання ціни колекції (нагадаємо, унікальну колекцію українських ікон готові купити росіяни за 10 мільйонів євро), Якубовський сказав, що зацікавленість міністерства його «надихає». За його словами, колекція поділена на 11 розділів і містить у собі найцінніші свідчення духовної могутності наших предків.

«Це речі часів хрещення Київської Русі, ХХ століття, понад 2,5 тисячі живописних ікон XVIII-XIX століть, близько тисячі бронзових речей XI–XIX століть, богослужбові книги XVII–XIX століть, церковні дерев’яні скульптури та християнські культові атрибути», - повідомив він.

Колекціонер також зазначив, що до продажу колекції він вирішив вдатися тільки тепер з огляду на плани своєї родини, хоча раніше, наприклад, відмовив у продажі ліктьової ікони за тисячу євро.

«Тоді відмовив (продавати ікону – ред.). Що це, великі гроші? Тоді я був ще не старий (посміхається), мені здавалося, що ще рано. А зараз я бачу, що настали інші часи і те, що я хочу зробити за свого життя, його треба починати робити зараз. У моєї родини є великі плани – готуємо до видання книгу і хочемо знімати документальні фільми про дослідження духовного надбання українського народу», - сказав він.

Якубовський додав, що згодний з Пікассо, який говорив, що музей – це тюрма для творів мистецтва. За його словами, ікони мають бачити люди.

«От, наприклад, скрипка, яких у мене сотня. З-поміж них є кілька цікавих експонатів. Я запрошував скрипальок, вони у мене концерти старовинної музики влаштовували. Так само і ікони. Вони не мають десь лежати самі по собі. Їх мають бачити та шанувати люди. Я церквам подарував близько сотні ікон, хай їх бачать люди», - зауважив він.

Нагадаємо, нещодавно на одному з найвідоміших сайтів приватних оголошень з купівлі/продажу з’явилося повідомлення про продаж колекції стародавніх ікон. Продавцем виявися Олег Якубовський, який вирішив позбутися колекції з понад п’яти тисяч екземплярів за 10 мільйонів євро. На ікони вже знайшлися покупці у Москві та Санкт-Петербурзі.