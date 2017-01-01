Міністр фінансів розкрив деталі нового меморандуму з МВФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Як зазначається, у меморандумі є і положення ринку землі

Оновлений меморандум України з Міжнародним валютним фондом містить у собі положення про пенсійну, земельну, банківську та інші важливі реформи. Про це розповів міністр фінансів України Олександр Данилюк.

«Насправді треба розуміти головне, чого хоче МВФ і чого хочемо ми – це справедливої збалансованої пенсійної системи», – зауважив голова Мінфіну.

За його словами, для цього потрібно провести пенсійну реформу, яка збалансує Пенсійний фонд, щоб там не було дефіциту.

«Не одразу, звичайно, але це має бути певний період, певний вектор для того, щоб позбутись дефіциту Пенсійного фонду, щоб люди отримували стабільну пенсію й мали чітке розуміння того, що в майбутньому пенсія буде справедливою», – додав він.

Як зазначається, у меморандумі є і положення ринку землі. Зі слів Данилюка, ринку землі в Україні де-юре не існує.

«На практиці він є, землі купуються, продаються, все відбувається за сірими, дивними схемами», – констатував міністр. Тому так важливо досягнути того, щоб ринок землі запрацював, особливо для агросектора.

«Це наша конкурентна перевага – агросектор, але через обмеження, які ми самі встановили, ми не тільки робимо наших громадян біднішими, а й також штучно обмежуємо потенціал агросектора», – сказав глава Мінфіну.

У меморандумі, як повідомляється, йдеться і про реформу державних банків.

«Зараз ми володіємо як держава 55% банківської системи. Це надзвичайно висока частка, і нам необхідно якомога скоріше покращити роботу цих банків, щоб вони не «викривлювали» конкуренцію, а також спланувати, як виходити з цих банків, бо зрозуміло, що держава не може володіти 55% на ринку, це шкодить розвитку економіки», – зауважив Данилюк.

Раніше МВФ заявив про досягнення домовленості з Києвом щодо третього перегляду програми. Данилюк підтвердив цю домовленність та наголосив, що транш Україна очікує в 20-х числах березня.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення 17,5 млрд дол. Україні за чотирирічною програмою «Механізм розширеного фінансування» (EFF) 11 березня 2015 року.

Програма EFF замінила собою програму фонду Stand-By, яку було надано Україні 30 квітня 2014 року.