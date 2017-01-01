Стало відомо, коли МВФ вирішить долю траншу для України

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Засідання Ради директорів МВФ відбудеться в другій половині березня

Засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду з питання виділення Україні четвертого кредитного траншу в розмірі 1 млрд дол. за затвердженою програмою співпраці відбудеться в другій половині березня. Про це повідомив голова місії МВФ Рон ван Руден.

«МВФ досяг угоди з українською владою щодо оновленого меморандуму про економічну і фінансову політику. Це дозволить нам провести третій перегляд програми співпраці, що передбачає застосування механізму розширеного фінансування, а також затвердити технічну доповідь про економічну ситуацію (яка проводиться періодично, кожні два роки. – Ред.) у другій половині березня», - йдеться в коментарі ван Рудена.

Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом 17,5 млрд дол. у вересні 2016 року - після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитних транші загальним обсягом 7,62 млрд дол. До кінця 2016 року Україна розраховувала отримати четвертий транш у розмірі 1 млрд дол. і виконала для цього ключові умови, а саме - прийняла держбюджет на 2017 рік і провела націоналізацію найбільшого в країні банку «ПриватБанк».

Разом з тим засідання Ради директорів з українського питання і виділення грошей весь час відкладалися - спочатку на січень, потім на початок лютого. Для проведення засідання Україна і МВФ мали підписати лист про наміри, а потім меморандум, в якому мають бути вказані ключові «маяки» виконання програми реформ на найближчі місяці. Такими «маяками», як очікується, буде проведення земельної та пенсійної реформ.

Джерело: блог Георгія Кунадзе