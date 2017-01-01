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    Зона АТО: бойовики понад 60 разів відкривали вогонь

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    Бойові дії на Донбасі
    Бойові дії на Донбасі

    Бойовики застосовують важку артилерію

    У п’ятницю, 3 березня, російсько-терористичні війська на Донбасі здійснили 62 обстріли позицій українських військ. Одного нашого військового поранено. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії окупанти обстрілювали Лебединське, а зі 120 міліметрових мінометів – Водяне, Красногорівку, Широкине. Також по Широкиному неодноразово вели вогонь БМП противника. Великокаліберні кулемети та стрілецька зброя – по Водяному, Новотроїцькому, Широкиному, Талаківці та Новогригорівці. По Водяному та Новотроїцькому вогонь вів і снайпер», - йдеться в повідомленні. 

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    За даними штабу, на Луганському напрямку бойовики обстріляли з мінометів Катеринівку, Кримське та Новоолександрівку, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та протитанкових ракетних комплексів – Кримське. 
    «На Донецькому напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї – по Авдіївці, шахті Бутівці, Пісках, Верхньоторецькому, Невельському, Опитному, Зайцевому, Луганському», - інформує прес-центр штабу АТО.

    Як повідомлялося, минулої доби внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець, 22 бійці зазнали поранень.

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