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    Україна припинить усі контакти із захопленими бойовиками підприємствами Донбасу

    • Сьогодні, 18:48
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    Єнакієвський металургійний завод
    Єнакієвський металургійний завод

    Вадим Черниш зазначив, що усі господарські контакти з підприємствами, де змінено менеджмент, буде припинено

    Усі господарські контакти з українського боку з підприємствами, захопленими бойовиками угруповань «ДНР» та «ЛНР», буде припинено. Про це заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій України Вадим Черниш.

    «Усі господарські контакти з підприємствами, де змінено менеджмент, буде припинено», – сказав Черниш.

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    За його словами, суб’єктами відносин з українськими підприємствами можуть бути лише ті компанії, які працюють у правовому полі України.

    Нагадаємо, 27 лютого ватажки «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили, що так звані республіки введуть зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестануть постачати до України вугілля, якщо Київ не припинить транспортну блокаду Донбасу до початку березня. Вони заявили, що будуть «перебудовувати всі виробничі процеси і орієнтувати їх на ринок Росії та інших країн».

    1 березня Захарченко заявив, що близько 40 підприємств української юрисдикції перейшло під «зовнішнє управління» в «республіці». 

    СБУ перехопила розмови Захарченка: «націоналізовані» заводи можуть дістатися Сергію Курченку.

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