Україна припинить усі контакти із захопленими бойовиками підприємствами Донбасу

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Єнакієвський металургійний завод

Вадим Черниш зазначив, що усі господарські контакти з підприємствами, де змінено менеджмент, буде припинено

Усі господарські контакти з українського боку з підприємствами, захопленими бойовиками угруповань «ДНР» та «ЛНР», буде припинено. Про це заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій України Вадим Черниш.

«Усі господарські контакти з підприємствами, де змінено менеджмент, буде припинено», – сказав Черниш.

За його словами, суб’єктами відносин з українськими підприємствами можуть бути лише ті компанії, які працюють у правовому полі України.

Нагадаємо, 27 лютого ватажки «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили, що так звані республіки введуть зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестануть постачати до України вугілля, якщо Київ не припинить транспортну блокаду Донбасу до початку березня. Вони заявили, що будуть «перебудовувати всі виробничі процеси і орієнтувати їх на ринок Росії та інших країн».

1 березня Захарченко заявив, що близько 40 підприємств української юрисдикції перейшло під «зовнішнє управління» в «республіці».

СБУ перехопила розмови Захарченка: «націоналізовані» заводи можуть дістатися Сергію Курченку.

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