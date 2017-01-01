Бойовики свідомо обстріляли в Авдіївці будівлю з камерами ОБСЄ – штаб АТО

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Наслідки обстрілу бойовиками Авдіївки

Танкові снаряди бойовиків влучили у будівлю, де розташований спостережний пост української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації

У четвер, 2 березня, під час обстрілу населеного пункту Авдіївка з боку російсько-терористичних війсь дев’ять танкових снарядів влучили безпосередньо у будівлю, де знаходиться спостережний пост української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації на лінії розмежування сторін. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зазначається, що у цій будівлі також розміщено камеру відеоспостереження Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

«Такі дії незаконних збройних формувань ОРДО свідчать про їх свідомі дії, спрямовані на знищення всіх спроможностей, які об'єктивно фіксують реальні факти порушень режиму припинення вогню з боку НЗФ ОРДО та ОРЛО», – наголошують у штабі АТО.

Нагадаєом, внаслідок учорашнього вечірнього обстрілу бойовиками житлових кварталів Авдіївки вщент зруйновано кілька помешкань місцевих жителів. Обстрілами було пошкоджено школу та дитячий садок.

У четвер вранці бойовики також обстріляли позиції Збройних сил України під Авдіївкою з танків та мінометів.