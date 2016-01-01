Міністри Ігор Насалик та Володимир Омелян стимулюватимуть українців пересідати на електромобілі

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Електромобіль

Урядовці представлять громадськості свої перші пілотні ініціативи з переходу України на електромобілі

У четвер, 22 грудня, міністр інфраструктури Володимир Омелян разом з міністром енергетики та вугільної промисловості Ігорем Насаликом проведуть брифінг для журналістів та розкажуть про спільну національну ініціативу «Електросьогодні» (Е2D), спрямовану на «створення в Україні умов для стимулювання громадян до переходу з бензинових та дизельних автомобілів на електромобілі». Про це повідомляють прес-служби міністерств та запрошують представників ЗМІ до акредитації.

О 14:00 в столичному Українському домі (Хрещатик, 2) розпочнеться круглий стіл за участі співініціаторів проекту від Міністерства інфраструктури України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та Державного автомобільного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор»). На ньому обговорюватимуться основні цілі та першочергові кроки для реалізації Національної ініціативи «Електросьогодні».

Повідомляється, що після заходу, організованого за дорученням прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, урядовці представлять громадськості свої перші пілотні ініціативи з переходу України на електромобілі, які в першу чергу будуть запущені в роботу.

Також по завершенні спільного брифінгу о 15:00 розпочнеться підсумкова річна прес-конференція керівника Міненерговугілля Ігоря Насалика. Міністр привітає колег із професійним святом – Днем енергетика України – та розповість про результати роботи енергетичної галузі у 2016 році, а також про перспективні плани міністерства на 2017 рік.

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