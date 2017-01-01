Мінкульт хоче створити пантеон для почесних поховань

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Євген Нищук

Євген Нищук наголосив, що останки українського письменника Олександра Олеся має бути перепоховано там

Міністерство культури України та Український інститут національної пам'яті вивчають можливість створення пантеону для почесних поховань українців. Про це «Українським новинам» повідомив міністр культури Євген Нищук.

«Ми обговорювали з Інститутом національної пам'яті на Лук'янівці можливість зробити пантеон національних героїв... Триває попереднє обговорення у Київській міській адміністрації... Таке місце має бути виділено як варіант на Лук'янівці, біля вулиці Оранжерейної», – сказав він.

Міністр також висловив сподівання, що Київська міська рада прийме рішення про виділення землі для відповідного пантеону.

Також Нищук зауважив, що і останки українського письменника Олександра Олеся має бути перепоховано там.

Як повідомлялося, на Ольшанському кладовищі у Празі вранці 3 січня було ексгумовано останки українського письменника Олександра Олеся.

Тимчасовий повірений посольства України в Чеській Республіці Зиновій Гошовський провів зустріч із директором усіх цвинтарів Праги і попросив утримувати останки Олександра Олеся в депозитарії, допоки нащадки письменника у Канаді не приймуть рішення про місце поховання.

Президент Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ України терміново втрутитися в ситуацію щодо поховання відомого українського письменника Олександра Олеся у Чехії.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд України виділить всі необхідні кошти для перевезення останків письменника Олександра Олеся до Києва. Крім того, при Міністерстві культури України буде створено спеціальну міжвідомчу комісію, яка займатиметься питанням перепоховань видатних українців.