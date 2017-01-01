Уряд виділить кошти на перевезення останків Олександра Олеся до Києва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Могила Олександра Олеся у Празі

При Міністерстві культури України буде створено спеціальну міжвідомчу комісію, яка займатиметься питанням перепоховань видатних українців

Уряд України виділить усі необхідні кошти для перевезення останків письменника Олександра Олеся до Києва. Про це заявив на своїй сторінці в Facebook прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Він вважає, що прах Олександра Олеся, так само, як і сотень інших видатних українців, має бути похованим на рідній землі за згоди його родичів.

«Ситуація, яка склалася з Олександром Олесем, знову підняла на поверхню питання створення українського пантеону у столиці України. Зараз МЗС вживає усіх необхідних заходів для якнайшвидшого вирішення цього питання у Чехії. У свою чергу, уряд виділить усі необхідні кошти для перевезення останків одного з найвидатніших українських поетів до Києва», – повідомив Гройсман.

Він також додав, що при Міністерстві культури України буде створено спеціальну міжвідомчу комісію, яка займатиметься питанням перепоховань видатних українців.

Як повідомлялося, на Ольшанському кладовищі у Празі вранці 3 січня було ексгумовано останки українського письменника Олександра Олеся.

Тимчасовий повірений посольства України в Чеській Республіці Зиновій Гошовський провів зустріч із директором усіх цвинтарів Праги і попросив утримувати останки Олександра Олеся в депозитарії, допоки нащадки письменника у Канаді не приймуть рішення про місце поховання.

Президент Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ України терміново втрутитися в ситуацію щодо поховання відомого українського письменника Олександра Олеся у Чехії.