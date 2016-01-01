Міноборони обіцяє виплатити 8 млн грн родинам військових-полонених

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Заручники бойовиків на Донбасі

Степан Полторак поінформував Ірину Геращенко, що Міноборони спрямувало на ці виплати 8 млн грн

Міністерство оборони України спрямувало 8 млн грн на виплати родинам військових, які перебувають у полоні бойовиків на Донбасі. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook перший віце-спікер парламенту, представник Україні в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

Вона проінформувала, що, «користуючись присутністю в бюджетну ніч у ВР всього складу уряду, обговорила з прем'єр-міністром і міністром оборони ситуацію з виплатами родинам заручників-військових».

«Володимир Гройсман запевнив, що вже підписав всі відповідні нормативні акти, а Степан Полторак поінформував, що МО спрямувало на ці виплати 8 млн грн. Наступного тижня військові частини і підрозділи, до яких належать хлопці, що незаконно утримуються в ОРДЛО, мають здійснити відповідні перерахунки і виплати родинам. Ми відслідковуємо цю ситуацію і перевіримо, чи отримали родини всі виплати», - написала Геращенко.

Нагадаємо, 7 грудня під час переговорів в Мінську представники України запропонували передати проросійським бойовикам 228 людей, про звільнення яких вони запитували, щоб звільнити 42 українських заручників з полону сепаратистів. Сепаратисти відкинули цю пропозицію і заявили про готовність провести з Києвом обмін полоненими за формулою «228 на 8».

Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що Україна передає 15 людей зі списку на звільнення, наданого представниками окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), на знак доброї волі, для розблокування процесу звільнення заручників.

За даними СБУ, у полоні бойовиків перебувають 108 громадян України, безвісти зниклими вважають 495 людей, з яких 135 – військовослужбовці і співробітники правоохоронних органів.