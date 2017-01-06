Міноборони покарає посадовців, які забули військових в аеропорту в Новий рік

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Військовослужбовці ЗСУ

За результатами службового розслідування, сім посадових осіб, чиї дії призвели до виникнення цієї ситуації, отримають дисциплінарні стягнення

За дорученням міністра оборони України генерала армії України Степана Полторака Військовою службою правопорядку у Збройних силах України проведено службове розслідування за фактом неналежної організації перевезення та розташування на Маріупольському летовищі військовослужбовців Збройних сил України – учасників урочистостей у м. Маріуполі 31 грудня 2016 року. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

«За результатами службового розслідування, сім посадових осіб, чиї дії призвели до виникнення цієї ситуації, отримають дисциплінарні стягнення», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 грудня у аеропорту Маріуполя опинилося 15 військових ЗСУ, нагороджених президентом за відзнаку під час боїв на Світлодарській дузі, яких залишили у новорічну ніч до ранку у порожньому ангарі. Про це повідомила 1 січня волонтерка Ольга Батагова у Facebook.

Після цього Полторак доручив провести службове розслідування щодо цієї ситуації.