Полторак: На Донбасі перебуває близько 40 тисяч членів незаконних збройних формувань

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Міністр оборони озвучив кількість бойової техніки і регулярних військ РФ на Донбасі

На Донбасі перебуває близько 40 тисяч членів незаконних збройних формувань, серед них п'ять тисяч - військові регулярної армії РФ. Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак в інтерв'ю «5 каналу».

«Тільки в цьому році понад 16 тисяч разів вони порушили режим тиші. Вони зосередили там величезну кількість озброєння і техніки: близько 600 танків, 1300 бойових машин, 760 артилерійських машин, 300 систем залпового вогню», - розповів Полторак.

«Звичайно, при такому військовому скупченні, особливо з тими, хто не бажає виконувати Мінські угоди, хто дуже агресивно налаштований до України, говорити про спокій було дуже важко», - додав міністр оборони.

Торік внаслідок обстрілу поранення дістали близько 1500 військових ЗСУ і 211 службовців загинули.





Джерело: 112 Україна