Міноборони виділить 250 млн грн на покращення матбази навчальних центрів

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Степан Полторак

Кошти передбачені для навчального центру у Старичах і Десні та будівництва табірного містечка

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що з бюджету України майже 250 мільйонів гривень заплановано виділити на покращення матеріальної бази навчальних центрів ЗСУ.

Про це Полторак повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Продовжується робота щодо покращення матеріально-технічного забезпечення навчальних центрів та полігонів. З цьогорічного бюджету майже 250 мільйонів гривень заплановано на покращення матеріальної бази навчальних центрів Збройних Сил», - написав міністр.

Зокрема, 132,5 мільйони виділять на відновлення навчального центру у Старичах на Львівщині, майже 100 мільйонів гривень заплановано на будівництво табірного містечка на полігоні «Широкий Лан» та майже 13 мільйонів витратять на відновлення фондів 169 навчального центру Сухопутних військ Збройних Сил України в Десні.

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