Мінсоцполітики: минулого року 93% українців розрахувались за опалення

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Заборгованість зумовлюється «помилково нарахованими» платіжками

Рівень оплати населенням за надані комунальні послуги з централізованого опалення гарячого водопостачання за 2016 рік становить 93%, що відповідає рівню оплати у 2014-2015 рр. Про це йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

«Незначна заборгованість населення обумовлена помилково нарахованими тепловиками у жовтні та листопаді платіжками. Тому люди чекали на перерахунок і не оплатили своєчасно. Загалом станом на сьогодні 7,4 млн українських домогосподарств отримують від Уряду компенсацію на оплату комунальних послуг, що дозволяє своєчасно розраховуватися за спожите тепло, електроенергію і воду», - заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева.

За його словами, сьогодні немає аргументованих підстав стверджувати, що в Україні за останній рік суттєво знизився рівень оплати комунальних послуг. У тому числі це підтверджують звітні дані ліцензіатів НКРЕКП.

Як повідомляв «Главком», нещодавно НКРЕКП передумала підвищувати тарифи на тепло і воду для бізнесу