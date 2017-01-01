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    Мінсоцполітики: минулого року 93% українців розрахувались за опалення

    • Вчора, 22:10
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    Заборгованість зумовлюється «помилково нарахованими» платіжками

    Рівень оплати населенням за надані комунальні послуги з централізованого опалення гарячого водопостачання за 2016 рік становить 93%, що відповідає рівню оплати у 2014-2015 рр. Про це йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

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    «Незначна заборгованість населення обумовлена помилково нарахованими тепловиками у жовтні та листопаді платіжками. Тому люди чекали на перерахунок і не оплатили своєчасно. Загалом станом на сьогодні 7,4 млн українських домогосподарств отримують від Уряду компенсацію на оплату комунальних послуг, що дозволяє своєчасно розраховуватися за спожите тепло, електроенергію і воду», - заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева.

    За його словами, сьогодні немає аргументованих підстав стверджувати, що в Україні за останній рік суттєво знизився рівень оплати комунальних послуг. У тому числі це підтверджують звітні дані ліцензіатів НКРЕКП. 

    Як повідомляв «Главком», нещодавно НКРЕКП передумала підвищувати тарифи на тепло і воду для бізнесу

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