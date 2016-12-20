НКРЕКП передумала підвищувати тарифи на тепло і воду для бізнесу

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Проектом постанови передбачалося підвищення тарифів на тепло для промисловості до 1471,56 грн за Гкал

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, про підвищення тарифів на тепло і воду для промислових споживачів була знята комісією з розгляду на сьогоднішньому засіданні.

Про це стало відомо під час засідання НКРЕКП.

Проектом постанови передбачалося підвищення тарифів на тепло для промисловості до 1471,56 грн за Гкал – це на 102,46 грн, або 7,48%, більше від поточних показників.

Планувалося також підвищення тарифів на гаряче водопостачання.

Нагадаємо, минулого тижня комісія схвалила підвищення тарифів на електроенергію для бізнесу. Стало також відомо про істотне подорожчання газу для промисловості у лютому.

Раніше повідомлялося, що в Україні зростуть тарифи на водопостачання.

В грудні стало відомо, що НКРЕКП знизила ціни на електроенергію у 2017 році.