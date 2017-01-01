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    Мінсоцполітики: в Україні зареєстровано 1,6 млн внутрішніх переселенців

    • Сьогодні, 06:21
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    Внутрішні пересенленці в Україні
    Внутрішні пересенленці в Україні

    Грошову допомогу від держави отримує понад мільйон переселенців з Криму та Донбасу

    Станом на понеділок, шосте березня, в Україні зареєстровано 1 мільйон 622 тисячі 835 внутрішньо переміщених осіб.

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    Про це повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики.

    «Станом на 6 березня 2017 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 млн 622 тис 835 переселенців або 1 млн  307 тис 142 сім'ї з Донбасу і Криму», - звітують у відомстві.

    Також зазначається, що грошову допомогу призначено 1 млн 91 тисячі 620 особам. Станом на лютий отримувачам допомоги профінансовано  519 тисяч 882 гривні.

    До слова, уряд підготував законопроект про створення в Україні інституції соціальних інспекторів, які контролюватимуть працівників служб соціального захисту населення.

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    Крим Донбас переселенці Міністерство соціальної політики
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