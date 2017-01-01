Мінсоцполітики: в Україні зареєстровано 1,6 млн внутрішніх переселенців

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Внутрішні пересенленці в Україні

Грошову допомогу від держави отримує понад мільйон переселенців з Криму та Донбасу

Станом на понеділок, шосте березня, в Україні зареєстровано 1 мільйон 622 тисячі 835 внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики.

«Станом на 6 березня 2017 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 млн 622 тис 835 переселенців або 1 млн 307 тис 142 сім'ї з Донбасу і Криму», - звітують у відомстві.

Також зазначається, що грошову допомогу призначено 1 млн 91 тисячі 620 особам. Станом на лютий отримувачам допомоги профінансовано 519 тисяч 882 гривні.

До слова, уряд підготував законопроект про створення в Україні інституції соціальних інспекторів, які контролюватимуть працівників служб соціального захисту населення.