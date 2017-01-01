Минулого року в Україні щодня фіксувалось по п’ять убивств та замахів

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Водночас за рік кількість убивств та замахів на убивство зменшилась майже на половину

Понад 1,8 тис. убивств і замахів на вбивство зафіксували у 2016 році в Україні, що становить близько 5 випадків на добу. Про це з посиланням на дані Генпрокуратури повідомляє Держстатистики.

За наведеними Держстатистикою даними прокуратури, протягом 2016 року загалом обліковано 592,61 тис. кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 39,2% - тяжкі та особливо тяжкі.

Як зазначає відомство, протягом 2016 року обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 1 тис. 824. При цьому у порівнянні з 2015 роком кількість очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство торік зменшилася на 1 тис. 402, або майже на половину.

Також торік обліковано умисних тяжких тілесних ушкоджень – 2 тис. 396, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 349.

Кількість випадків крадіжок становила 312,2 тис., шахрайств – 46,1 тис., грабежів – 27,2 тис., розбоїв – 3,9 тис., хабарництва – 2 тис.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 7 тисяч осіб, із числа яких 30,5% було умисно вбито; 34,6% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 10,1% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Найбільша кількість потерпілих (68%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 39,1% – жінки.

Джерело: УНН