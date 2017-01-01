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    Попри існування «смертельних груп» в Україні не збільшилась кількість самогубств - поліція

    • Сьогодні, 14:26
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    Працівники департаменту кіберполіції України виявили 434 групи «самогубств» у соціальних мережах

    Станом на 27 лютого 2017 року 102 групи було заблоковано, повідомили в Головному слідчому управлінні Національної поліції України у відповідь на інформаційний запит «Української правди. Життя».

    «Кількість облікових записів, які вдалося ідентифікувати, як таких, що зареєстровані на території України, становить 34 тис. 970», –  уточнили у відомстві.

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    У поліції також повідомили, що статистика самогубств в Україні у минулому році була нижчою, ніж у 2015 році.

    Так у 2016-му році за фактами вчинення самогубств громадянами було відкрито 8 тис. 311 проваджень, а роком раніше – у 2015-му – таких справ було 8 тис. 824.

    У Нацполіції не уточнили скільки саме цих самогубств було вчинено дітьми та підлітками, натомість вказали, що до цієї статистики включені випадки кваліфіковані слідчими як «умисні вбивства з ознаками самогубства».  

    Раніше поліція повідомляла про діяльність в українському сегменті соцмереж небезпечних груп, які доводять дітей до самогубств.

    Київські правоохоронці викрили 2 студентів-медиків, які були кураторами суїцидальних спільнот у соцмережах.

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