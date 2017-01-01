Мінюст попередив: в НАЗК можуть полетіти голови

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Павло Петренко

Глава Мін’юсту Павло Петренко висловив думку щодо необхідності реорганізації НАЗК після проведення другого етапу е-декларування

Міністр юстиції України Павло Петренко прогнозує переформатування Національного агентства з питань запобігання корупції після закінчення другої хвилі е-декларування та запровадження персональної відповідальності за ефективність роботи Нацагентства. Про це він сказав сьогодні журналістам.

«Не хотів цього озвучувати, але зараз скажу: за вісім місяців вони не зробили нічого, щоб цей меморандум (Мін’юсту та НАЗК про доступ до реєстрів. - Ред.) був реалізований з їхнього боку. Ми надали доступ до реєстрів, але для цього необхідно, щоб прийшли їхні айтішники, взяли ключі доступу, зробили відповідні робочі місця у себе й почали працювати», - сказав міністр.

Він зазначив, що його насторожує «системна безвідповідальність і непрофесіоналізм» у НАЗК.

У цьому контексті глава Мін’юсту висловив думку щодо необхідності реорганізації НАЗК після проведення другого етапу е-декларування.

«Після цього (другого етапу декларування. - Ред.) ухвалюватимемо рішення... Можливо, необхідно буде змінити та переформатувати професійно та особистісно (НАЗК. - Ред.), але, ймовірно, змінювати саму структуру, щоб була конкретна людина, яка несла відповідальність за роботу таку, як система електронного декларування, перевірка декларацій, антикорупційна політика», - наголосив міністр.

Петренко додав, що раніше цей пласт роботи виконував Мін’юст і до виконання не було питань.

«Зараз ми за них порядок розробили (порядок повної перевірки е-декларацій. - Ред.), вони мають почати проводити перевірки і мають взятися за голову... Ми будемо моніторити роботу НАЗК», - підсумував він.