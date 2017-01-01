Глава НАЗК відреагувала на критику міністра Петренка

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Наталія Корчак

Наталія Корчак вважає, що на нормативному і технічному рівнях є бойкот роботи НАЗК

Глава Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак пояснила, чому очолюване нею відомство досі не розпочало перевірки електронних декларацій. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Таким чином Корчак відреагувала на критику міністра юстиції Павла Петренка про те, що НАЗК саботує роботу з перевірки декларацій.

«Національне агентство повноцінно виконувало б свої зобов'язання щодо перевірок топ-чиновників, в тому числі і представників уряду, але є бойкот роботи НАЗК (на нормативному і технічному рівнях) та штучно створений пафос державного органу, який на тлі критики інших «вибудовує» власний авторитет», - написала Корчак.

Також Корчак подякувала міністру Петренко за критику і нагадала про три реєстри, «доступ до яких Мін’юст до цього часу не надав НАЗК в рамках роботи системи Реєстру електронних декларацій та проведення перевірок».

Як відомо, глава Мін'юсту розкритикував роботу НАЗК та припустив можливість ліквідації відомства через саботаж перевірки декларацій. Також Петренко вважає, що документ НАЗК щодо порядку проведення перевірки чиновників не відповідає Конституції України і здоровому глузду.