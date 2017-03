Мін'юст США звільнив одного з найвпливовіших прокурорів

Прокурор напередодні відмовився добровільно піти у відставку

Один із найвпливовіших у США федеральних прокурорів Пріт Бхарара заявив про своє звільнення з посади після того, як відмовився написати заяву про відставку з приходом нової команди Трампа.

Про це він написав у Twitter.

I did not resign. Moments ago I was fired. Being the US Attorney in SDNY will forever be the greatest honor of my professional life.