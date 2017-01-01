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    Мін'юст США звільнив одного з найвпливовіших прокурорів

    • Сьогодні, 03:30
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    Пріт Бхарара
    Пріт Бхарара

    Прокурор напередодні відмовився добровільно піти у відставку

    Один із найвпливовіших у США федеральних прокурорів Пріт Бхарара заявив про своє звільнення з посади після того, як відмовився написати заяву про відставку з приходом нової команди Трампа.

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    Про це він написав у Twitter.


    «Я не подавав у відставку. Щойно я був звільнений. Перебування на посаді прокурора США у Південному окрузі Нью-Йорка назавжди залишиться найбільш почесною роботою в моєму професійному житті»,  - написав Бхарара.

    Бхарарі напередодні Мін'юст пропонував піти у відставку, він відмовився добровільно звільнити посаду.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що Пріт Бхарара зустрічався з Дональдом Трампом і повинен був продовжити роботу.

    Бхарара називають одним із найбільш впливових федеральних прокурорів США, який ініціював кілька справ проти фінансових корпорацій, а також проти російської шпигунської діяльності в країні. Зокрема, від брав участь у процесі щодо виявлення в 2010 році російської розвідувальної мережі у США. 

    «Главком» також повідомляв, що генпрокурор США закликав піти у відставку всіх федеральних прокурорів часів Обами


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