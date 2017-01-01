Мін'юст США звільнив одного з найвпливовіших прокурорів

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Пріт Бхарара

Прокурор напередодні відмовився добровільно піти у відставку

Один із найвпливовіших у США федеральних прокурорів Пріт Бхарара заявив про своє звільнення з посади після того, як відмовився написати заяву про відставку з приходом нової команди Трампа.





Про це він написав у Twitter.

I did not resign. Moments ago I was fired. Being the US Attorney in SDNY will forever be the greatest honor of my professional life. — Preet Bharara (@PreetBharara) 11 марта 2017 г.





«Я не подавав у відставку. Щойно я був звільнений. Перебування на посаді прокурора США у Південному окрузі Нью-Йорка назавжди залишиться найбільш почесною роботою в моєму професійному житті», - написав Бхарара.

Бхарарі напередодні Мін'юст пропонував піти у відставку, він відмовився добровільно звільнити посаду.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Пріт Бхарара зустрічався з Дональдом Трампом і повинен був продовжити роботу.

Бхарара називають одним із найбільш впливових федеральних прокурорів США, який ініціював кілька справ проти фінансових корпорацій, а також проти російської шпигунської діяльності в країні. Зокрема, від брав участь у процесі щодо виявлення в 2010 році російської розвідувальної мережі у США.

«Главком» також повідомляв, що генпрокурор США закликав піти у відставку всіх федеральних прокурорів часів Обами



