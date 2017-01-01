У Бостоні літак зіткнувся з машиною спецтехніки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Місце аварії

Водій автомобіля отримав поранення

В аеропорту американського міста Бостон машина спецтехніки зіткнулася з літаком Alaska Airlines. Про це повідомляє ABC News.

Зазначено, що інцидент стався близько 19:00 за місцевим часом на злітно-посадковій смузі. У цей момент Boeing 737, із яким сталося зіткнення, тільки від'їхав від виходу на посадку. Люди, які перебували в момент інциденту на борту літака, не постраждали.

Машина спецтехніки, за даними ЗМІ, врізалася в ліве крило лайнера. У результаті інциденту поранення отримав тільки водій машини, яка після зіткнення перекинулася.

Нагадаємо, у США в штаті Айова зійшов з рейок поїзд, що перевозив спирт етанол, внаслідок чого загорілися понад два десятки вагонів-цистерн.