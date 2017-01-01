Мін'юст за три роки виконав три тисячі рішень Європейського суду з прав людини

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ЄСПЛ

Рішення стосувалися незаконних дій попередньої влади

Міністерство юстиції України за три роки виконало три тисячі рішень ЄСПЛ, що стосуються незаконних дій попередньої влади. Про це сказав журналістам міністр юстиції Павло Петренко, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«За останніх три роки ми виконали 3 тис. рішень Європейського суду. Це ті рішення, які виносилися з порушень, вчинених попередньою владою», – сказав Петренко.

Міністр наголосив, що всі рішення ЄСПЛ було виконано Мін'юстом у добровільному порядку.

Зазначимо, що Україна подала п'ять позовів до ЄСПЛ з приводу незаконних дій РФ у Криму і на Донбасі. Раніше у Мін'юсті збиралися подати позов, пов'язаний із забороною Меджлісу, у вересні 2016 р., потім – на початку 2017 року.

Перша справа в ЄСПЛ стосується подій лютого-вересня 2014 року щодо незаконної анексії Криму, друга – початку російської агресії на Донбасі, – продовження справ щодо окупації Кримського півострова та частини Донецької і Луганської областей, а також т. зв. справа «дітей-сиріт». Остання справа стосується подій, коли росіяни викрали і намагались незаконно вивезти до РФ українських дітей-сиріт з Донбасу.