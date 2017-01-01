Місія ОБСЄ зафіксувала в Золотому використання важкої артилерії
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Зафіксовано порушення режиму тиші з використанням артилерії калібру 152 міліметрів
Патруль Місії ОБСЄ 9 січня зміг проїхати крізь ділянку розведення з підконтрольного «ЛНР» Первомайська до підконтрольної Києву частини Золотого та в протилежному напрямку, де було зафіксовано порушення режиму тиші з використанням артилерії калібру 152 міліметрів. Про це повідомляє прес-служба СММ ОБСЄ.
«Упродовж приблизно трьох годин із п'яти різних позицій безпосередньо в Золотому або поряд із містом Місія зафіксувала порушення режиму припинення вогню, які, за оцінками спостерігачів, сталися за межами ділянки розведення. Так, уранці 10 січня, перебуваючи приблизно за
За той самий період, але з іншої позиції у Золотому члени патруля Місії чули 3 вибухи невизначеного походження на відстані приблизно
Джерело: УНН