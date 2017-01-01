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    Місія ОБСЄ зафіксувала в Золотому використання важкої артилерії

    • Сьогодні, 15:54
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    Спостерігачі місії ОБСЄ
    Спостерігачі місії ОБСЄ

    Зафіксовано порушення режиму тиші з використанням артилерії калібру 152 міліметрів

    Патруль Місії ОБСЄ 9 січня зміг проїхати крізь ділянку розведення з підконтрольного «ЛНР» Первомайська до підконтрольної Києву частини Золотого та в протилежному напрямку, де було зафіксовано порушення режиму тиші з використанням артилерії калібру 152 міліметрів. Про це повідомляє прес-служба СММ ОБСЄ.

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    «Упродовж приблизно трьох годин із п'яти різних позицій безпосередньо в Золотому або поряд із містом Місія зафіксувала порушення режиму припинення вогню, які, за оцінками спостерігачів, сталися за межами ділянки розведення. Так, уранці 10 січня, перебуваючи приблизно за 600 м на південь від ділянки розведення, спостерігачі чули 7 черг зі стрілецької зброї за 5 км на південний захід. Приблизно 30 хвилин потому з іншої позиції у Золотому упродовж приблизно години команда СММ чула 38 вибухів, оцінених як постріли з артилерії калібру 152 мм за 5–7 км на північний захід, а також 8 вибухів (оцінених як розриви снарядів) і 17 черг із великокаліберного кулемета за 7–10 км на південний захід», - зазначили в СММ.

    За той самий період, але з іншої позиції у Золотому члени патруля Місії чули 3 вибухи невизначеного походження на відстані приблизно 5 км на південь. Окрім того, з двох інших місць, розташованих у Золотому та неподалік від нього, упродовж двох годин члени патруля Місії чули 10 вибухів невизначеного походження за 5 км на південний схід від кожного з цих місць.

    Джерело: УНН

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