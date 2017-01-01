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    НАБУ у справі Насірова не передбачило графік роботи суддів, — адвокат

    • Сьогодні, 22:15
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    НАБУ потрібно було знати, що у Солом’янському суді слідчі судді по відводу по вихідних не працюють, зазначила адвокат

    Національне антикорупційне бюро України мало передбачити під час оголошення підозри голові Держфіскальної служби Роману Насірову, що у суді через вихідні не буде чергового слідчого судді під час розгляду відповідної справи, який би розглянув питання відводу, якщо таке оголосять. Саме через це о 23 годині 5 березня сплине час утримання підозрюваного під вартою, Насірову не оберуть запобіжний захід, а сам розгляд заяви про відвід судді відбудеться вже 6 березня і буде розподілений через автоматизовану систему.

    Про це в ефірі Громадського повідомила адвокатка Олена Сторожук.

    «НАБУ потрібно було знати, що у Солом’янському суді слідчі судді по відводу по вихідних не працюють. Я вважаю, що більша відповідальність на НАБУ, оскільки вони могли передбачити (відсутність судді через графік роботи суду — ред.)», — сказала вона.

    За її словами, у неділю в Солом’янському суді слідчих суддів немає і сам суд, у свою чергу, теж міг передбачити, що оголосять відвід судді.

    «В даному випадку щоб не було такої вибірковості щодо особи в суді, має бути передбачена така ситуація (відвід — ред.). Суд міг це зробити тільки шляхом змін до засад (використання використання автоматизованої системи документообігу суду — ред.). Це можна було зробити або в п'ятницю або в суботу. Але кожен суд мав би себе підстрахувати і такі зміни повносити до засад. Правосуддя не може мати вихідних», — заявила Сторожук.

    Зазначимо, що у Києві під Солом’янським судом відбувається акція протесту, учасники якої вимагають обрати запобіжний захід Насірову.

    Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України не має нової підозри відстороненому голові Держфіскальної служби України Роману Насірову.

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