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    Адвокати заявляють, що Насірова повинні звільнити через 10 хв

    • Вчора, 23:40
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    Вхід в будівлю суду заблоковано

    За даними адвоката Насірова, голови ГФС повинні звільнити, вхід в будівлю суду продовжують блокувати активісти.

    Крім того, адвокат Насірова каже, що його будуть виводити через двір суду, і журналісти зможуть з ним поспілкуватися.

    Зазначимо, що у Києві під Солом’янським судом відбувається акція протесту, учасники якої вимагають обрати запобіжний захід Насірову.

    Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України не має нової підозри відстороненому голові Держфіскальної служби України Роману Насірову.

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