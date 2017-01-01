Адвокати заявляють, що Насірова повинні звільнити через 10 хв



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вхід в будівлю суду заблоковано

За даними адвоката Насірова, голови ГФС повинні звільнити, вхід в будівлю суду продовжують блокувати активісти.

Крім того, адвокат Насірова каже, що його будуть виводити через двір суду, і журналісти зможуть з ним поспілкуватися.

Зазначимо, що у Києві під Солом’янським судом відбувається акція протесту, учасники якої вимагають обрати запобіжний захід Насірову.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України не має нової підозри відстороненому голові Держфіскальної служби України Роману Насірову.