Адвокати заявляють, що Насірова повинні звільнити через 10 хв
- Вчора, 23:40
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Вхід в будівлю суду заблоковано
За даними адвоката Насірова, голови ГФС повинні звільнити, вхід в будівлю суду продовжують блокувати активісти.
Крім того, адвокат Насірова каже, що його будуть виводити через двір суду, і журналісти зможуть з ним поспілкуватися.
Зазначимо, що у Києві під Солом’янським судом відбувається акція протесту, учасники якої вимагають обрати запобіжний захід Насірову.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України не має нової підозри відстороненому голові Держфіскальної служби України Роману Насірову.