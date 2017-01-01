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    Молодь тікає з держслужби через низькі зарплати

    • Сьогодні, 10:42
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    Зарплата держслужбовця
    Зарплата держслужбовця

    З 1 січня зарплати в системі держслужби в середньому зросли на 15%, але цього недостатньо, вважає держсекретар Кабінету міністрів

    Державний секретар Кабінету міністрів України Володимир Бондаренко заявляє про відтік молодих кадрів з державної служби через низькі заробітні плати.

    «Відтік молодих, талановитих кадрів має місце, приховувати не буду. Існує багато можливостей для активних чиновників знайти нову роботу, наприклад, у міжнародних проектах, які працюють потім з тими ж органами державної влади, отримуючи таку зарплату, з якою зарплата держслужбовця не витримує порівняння», - сказав Бондаренко в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

    Він зазначив, що питання зарплати є важливим, оскільки через низькі зарплати багато держслужбовців, зокрема, співробітники секретаріату Кабміну йдуть в приватні компанії.

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    Бондаренко додав, що з 1 січня зарплати в системі держслужби в середньому зросли на 15%.

    «Матеріальна мотивація в чистому вигляді, звичайно ж, дуже важлива, але ми можемо використовувати і інші інструменти: мотивувати фахівців перспективою підвищення кваліфікації, що дає можливість підвищення по службі, і як наслідок - зростання зарплати», - сказав держсекретар.

    За його словами, реформа держслужби передбачає необхідність того, щоб реформаторські кадри в відомствах отримували більшу зарплату, але ця ідея поки не знаходить позитивного відгуку серед більшості населення, і багато хто продовжує жити в омані, що держслужбовці не повинні отримувати гідні зарплати.

    «Я думаю, що популяризуючи державну службу, очищаючи її від клейма корупції, ми зможемо переконати суспільство у важливості гідної зарплати для людей, які причетні до формування та реалізації політики держави», - сказав Бондаренко.

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