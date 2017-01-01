В Польщі представили нову банкноту номіналом 500 злотих

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Нова банкнота

На купюрі зображений польський король Ян III Собєський

Десятого лютого в Польщі до обігу ввійшла нова банкнота номіналом 500 злотих. На банкноті зображений польський король Ян III Собєський. Про це повідомляє «Польське радіо».

За словами Барбари Ярошек з Національного банку Польщі, нова купюра на 4% більша, ніж банкнота номіналом 200 злотих, однак, виглядає майже так само як інші великі польські купюри.

Колишній голова Національного банку Польщі Марек Белька вважає, що введення банкноти високого номіналу необхідно для зниження витрат на утримання стратегічного запасу банку. Завдяки випуску купюр вищого номіналу банк зможе економити близько 10 мільйонів євро щорічно.

Як повідомляв «Главком», у п'ятницю ввечері урядовий кортеж автомобілів, в одному з яких перебувала прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло, потрапив в ДТП в місті Освенцим. Глава уряду Польщі Беата Шидло, яка постраждала в результаті ДТП, була направлена на медичне обстеження до Військового медичного інституту у Варшаві.