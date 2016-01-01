Морг луганської лікарні заповнений убитими бойовиками – розвідка

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Тіла бойовиків у морзі

У лікарнях Луганська велика кількість поранених бійців російсько-окупаційних військ

У цивільних лікарнях м. Луганськ введено режим обмеження доступу відвідувачів у зв’язку з приховуванням розміщення великої кількості поранених військовослужбовців російських окупаційних військ. Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, морг головної міської лікарні Луганська заповнений убитими російськими військовослужбовцями.

«У медичних закладах на тимчасово окупованих територіях Луганської області проводиться виписка хворих цивільних осіб для звільнення місць для поранених військовослужбовців», - інформує ГУР.

Як повідомлялося, за даними розвідки, протягом минулого тижня, 19–25 грудня, втрати противника становили: 18 військовослужбовців убитими та 38 пораненими.