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    Москаль: Із Закарпаття ліс нікуди не їде. У нас самих страшний дефіцит деревини

    • Сьогодні, 21:00
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    Геннадій Москаль&nbsp;
    Геннадій Москаль 

    Ніхто нічого нікуди не відправляє, бо нема що, - губернатор Закарпатської області

    Деревина із Закарпаття залишається у межах регіону і не поставляється ні в зону АТО, ні за кордон. Про це під час інтерв’ю «Главкому» повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

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    «Сьогодні ми маємо страшний дефіцит деревини на Закарпатті. Заборона вивозу кругляка десь у шість разів збільшила кількість офіційно зареєстрованих фізичних і юридичних осіб, які переробляють деревину. Дров теж не вистачає», - зазначив Москаль.

    Нагадаємо, раніше нардеп Володимир Парасюк в інтерв'ю «Главкому», розповідаючи про блокаду залізниці на Донбасі, описав схему махінацій з українським лісом. Мовляв, з території України в зону АТО їхало, наприклад, 60 вагонів кругляка. Потім по Старобільській залізничній гілці те саме дерево їхало знову в бік України, але за документами вже як «російське», і далі – відправлялося в Європу.

    Детальніше читайте: Геннадій Москаль: Або ми воюємо, або ми торгуємо. Одне з двох, мусимо вибрати!

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