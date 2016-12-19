Москаль: Нашими лісами з Києва керує баришня, яка в ліс навіть по гриби не ходила

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Геннадій Москаль

Геннадій Москаль заперечив факт масової вирубки лісів на Закарпатті

Головна проблема лісового господарства України – «некоректна політика» Державного агентства лісових ресурсів і його керівника Христини Юшкевич. Про це заявив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль в інтерв’ю «Главкому».

«Нашими лісами з Києва керує баришня, яка в ліс навіть за грибами не ходила. Невже не знайшлося працівників лісу, які працювали все життя в лісі? Тільки ми могли б дали 5-6 кандидатів на керівництво. Для чого юриста ставити керувати Державним агентством лісових ресурсів? Крім того, як судитися, вона більше нічого не знає», - переконаний Москаль.

За його словами, сьогодні на Закарпатті немає масової вирубки лісів. «Масова рубка – це вигадки чиновників високого рангу, які в лісі ніколи не були. Ну, є така вирубка: хтось пішов і вночі вирізав дерево чи два. Але як я це можу відслідкувати? Це поліція має разом з лісовою охороною робити рейди, перевіряти, виявляти незаконні пилорами. Це не функції обласної державної адміністрації. Тим більше Державне управління лісового та мисливського господарства підкоряється не нам, а Державному агентству лісових ресурсів, а ті – Кабінету міністрів», - розповів голова Закарпатської ОДА.

На думку чиновника, потрібно перевести профільне держуправління у підпорядкування області, як це було раніше. «Їх вивів звідси Янукович. І всі, коли йшли на вибори, кричали: «Зруйнуємо корупцію Януковича». Але ж ніхто нічого не хоче з Києва передавати. І управляти цим процесом не можуть, і передавати не хочуть», – сказав Москаль.