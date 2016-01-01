Міністр екології розповів, хто найчастіше здійснює «хижацьку вирубку лісів»

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Найчастіше незаконною вирубкою лісів займаються звичайні українці, зауважив міністр

Дуже часто українці беруть участь у нелегальних вирубуваннях лісу, його вивозять, продають, отримують дохід. Здебільшого все відбувається за мовчазної згоди місцевої влади та громад. Про це в ефірі «5 каналу» розповів міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак.

«Цей ліс рубають люди, які навколо живуть, вони проїжджають через село, селище, там, де є сільські, районні ради, де є місцева поліція, інші правоохоронні органи. Насправді у цьому ланцюжку замішані десятки тисяч людей», – розповів міністр.

Він зазначив, що значною мірою саме від ставлення місцевих громад до вирубування лісу залежить ефективність розв'язання цієї проблеми.

«Правила, встановлені за часів уряду Азарова, дозволяли майже легально здійснювати хижацьку вирубку. Ми змінили їх у жовтні цього року. Свого часу я на засіданні уряду запропонував колегам – і вони підтримали – затвердження нових санітарних правил у лісах України. До розробки цих документів ми залучили природоохоронну спільноту. Це – перший і дуже важливий крок. Але потрібно далі шукати інші механізми, щоб врегулювати цей процес, а також змінювати ставлення людей до лісу як до ресурсу», – вважає Остап Семерак.

Він також нагадав, що будучи народним депутатом, голосував за мораторії на експорт лісу-кругляка.

«Європа каже, що це не ринкові механізми, коли хтось закривається. Але цей закон діє. Я не бачу достатню кількість голосів у парламенті, щоб його скасували. Дискусія триває», – резюмував міністр.