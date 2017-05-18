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    Московська церква під Радою влаштувала власний «безсмертний полк» - Шкіряк

    • Сьогодні, 08:17
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    Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк
    Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк

    Московський патріархат – це філія російських спецслужб, зазначив радник Авакова

    У четвер, 18 травня, під стінами парламенту відбувся «безсмертний полк» у виконанні московського патріархату. Про це в ефірі «5 каналу» в програмі «Підсумки дня» заявив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

    «Під Верховною Радою був «безсмертний полк», тільки у церковному виконанні. Знову що ми бачимо. Вони (мова йде про «Опоблок» – ред..) ж і «безсмертний полк» 9 травня «не організовували», наскільки я пам'ятаю. Ми ж прекрасно знаємо, хто є куратором московського патріархату в Україні. Тут потрібно розуміти чітко одне: є частина українського політикуму, на жаль, яка до цього часу не притягнута до відповідальності за злодіяння, які вони скоїли проти українського народу і нашої державності, які виконуючи прямі накази своїх кремлівських господарів, задіюють найганебніші маніпулятивні засоби для збурення внутрішньої ситуації в Україні», – зазначив він.

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    «Сьогодні вони використовують почуття вірян для того, щоб виконувати одне-єдине завдання – дестабілізація ситуації в Україні. Що таке московський патріархат? Московський патріархат – це філія російських спецслужб», – наголосив Шкіряк.

    В четвер, 18 травня, біля стін Верховної Ради проходила акція протесту представників московського патріархату з метою закликати депутатів «не приймати антирелігійні законопроекти».

    Як відомо,  вчора в парламенті народні депутати планували розглянути два законопроекти № 4128 та № 4511, які, на думку керівництва УПЦ МП, є «абсолютно репресивними». Однак, депутати згодом зняли з розгляду цей законопроект. 

    Читайте також статтю: «Заборона» московської церкви. Навіщо влада мобілізує фанатів Путіна

    Дивіться також репортаж: Терміновий молебень. Як Московський патріархат мобілізацію провів

     

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    УПЦ МП
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