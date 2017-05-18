Московська церква під Радою влаштувала власний «безсмертний полк» - Шкіряк

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Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк

Московський патріархат – це філія російських спецслужб, зазначив радник Авакова

У четвер, 18 травня, під стінами парламенту відбувся «безсмертний полк» у виконанні московського патріархату. Про це в ефірі «5 каналу» в програмі «Підсумки дня» заявив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

«Під Верховною Радою був «безсмертний полк», тільки у церковному виконанні. Знову що ми бачимо. Вони (мова йде про «Опоблок» – ред..) ж і «безсмертний полк» 9 травня «не організовували», наскільки я пам'ятаю. Ми ж прекрасно знаємо, хто є куратором московського патріархату в Україні. Тут потрібно розуміти чітко одне: є частина українського політикуму, на жаль, яка до цього часу не притягнута до відповідальності за злодіяння, які вони скоїли проти українського народу і нашої державності, які виконуючи прямі накази своїх кремлівських господарів, задіюють найганебніші маніпулятивні засоби для збурення внутрішньої ситуації в Україні», – зазначив він.

«Сьогодні вони використовують почуття вірян для того, щоб виконувати одне-єдине завдання – дестабілізація ситуації в Україні. Що таке московський патріархат? Московський патріархат – це філія російських спецслужб», – наголосив Шкіряк.

В четвер, 18 травня, біля стін Верховної Ради проходила акція протесту представників московського патріархату з метою закликати депутатів «не приймати антирелігійні законопроекти».

Як відомо, вчора в парламенті народні депутати планували розглянути два законопроекти № 4128 та № 4511, які, на думку керівництва УПЦ МП, є «абсолютно репресивними». Однак, депутати згодом зняли з розгляду цей законопроект.

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