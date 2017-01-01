Московські силовики знову затримали активіста Дадіна

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Ільдар Дадін

Ільдар Дадін проводив одиночний пікет перед будівлею Федеральної служби виконання покарань

Російський активіст Ільдар Дадін був затриманий 10 березня співробітниками поліції в Москві. Це сталося під час проведення ним одиночного пікету перед будівлею Федеральної служби виконання покарань.

Дадін, а також інший опозиціонер Лев Пономарьов, змінюючи один одного, вимагали відправити у відставку керівника управління Федеральної служби виконання покарань у російському регіоні Карелії Олександра Тереха.

Дадін попросив співробітників поліції, які звернулися до нього з вимогою пред’явити документи, зачитати йому підстави цих вимог і його права. Після цього силовики змусили активіста сісти в автомобіль і поїхали з місця подій.

Пономарьов нині продовжує одиночний пікет біля будівлі Федеральної служби виконання покарань.

Нагадаємо, 26 лютого російський громадський активіст Ільдар Дадін вийшов з алтайської виправної колонії №5 після скасування його вироку Верховним судом Росії.

У березні 2016 року Дадіна засудили на два з половиною роки колонії загального режиму за «неодноразові порушення» російських правил проведення мітингів. Він став першим у Росії засудженим за статтею 212.1 Кримінального кодексу. Термін Дадіна, з урахуванням часу, проведеного в СІЗО, закінчувався в липні 2017 року.

22 лютого 2017 вирок Дадіну був скасований, а його справа закрита Верховним судом через відсутність складу злочину. Раніше на процесуальні порушення в справі Дадіна вказав Конституційний суд. Дадін отримав право на реабілітацію.

У жовтні 2016 року видання «Медуза» опублікувало лист Дадіна з карельської колонії №7. У цьому листі активіст розповів про тортури і знущання з боку наглядачів. Слова Дадіна підтвердили інші ув'язнені цієї колонії. Спочатку слідчі не знайшли підстав для порушення справи після заяв Дадіна, але після скасування його вироку стало відомо про відновлення перевірки

Джерело: Радіо Свобода