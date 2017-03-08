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    У Санкт-Петербурзі поліція затримала шістьох феміністок

    • Сьогодні, 21:52
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    Затримання дівчат
    Затримання дівчат

    В поліції заявили, що акція була незаконна

    У російському Санкт-Петербурзі на Невському проспекті сьогодні поліція затримала шістьох учасниць  акції за права жінок. Фото з місця затримання у Твіттері оприлюднив фотограф Дейв Френкель.

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    У Санкт-Петербурзі поліція затримала шістьох феміністок
    У Санкт-Петербурзі поліція затримала шістьох феміністок
    У Санкт-Петербурзі поліція затримала шістьох феміністок
    У Санкт-Петербурзі поліція затримала шістьох феміністок

    Видання Росбалт додає, в акції брали участь близько 50 активісток, які встановили ляльку із зображенням дівчини-ніндзя, яка відриває голову представникам церкви і держави.

    «Співробітники поліції попередили, що акція незаконна. В результаті шість феміністок затримані. При затриманні вони продовжували співати. Вони скандували на адресу поліції: «Хоч би раз вчинили по совісті», - зазначає видання.

    Як повідомляв «Главком», в Києві сьогодні агресивно налаштовані люди напали на учасників маршу феміністок і облили їх зеленкою і кефіром.

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