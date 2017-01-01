Російський активіст отримав в Україні статус біженця

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Сергій Анісіфоров на Євромайдані

Сергій Анісіфоров судився з міграційною службою в Україні близько двох років

Російський опозиціонер, учасник Євромайдану Сергій Анісіфоров домігся від суду рішення про видачу йому статусу біженця. Про це Громадському повідомив засновник проекту з допомоги російським біженцям в Україні EmigRussia Григорій Фролов.

За його словами, Одеський окружний апеляційний суд зобов'язав Державну міграційну службу України видати Анісіфорову статус біженця. Російський активіст більше двох років перебував у процесі судової тяганини з міграційною службою, яка тричі відмовляла йому в статусі.

Зокрема, міграційна служба відмовлялася збирати достовірну інформацію про країну походження і обставин особистої історії Анісіфорова і не знаходила загрози для нього в Росії.

Анісіфоров побоювався кримінального переслідування з боку російської влади в зв'язку із тим, що він був активним учасником протестів на Майдані 2013-2014 років.

За його словами, в Росії йому неодноразово погрожували, в тому числі особисто депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов.

Як повідомляв «Главком», у вівторок відомий російський журналіст Аркадій Бабченко ввиїхав з РФ і зараз знаходиться в Чехії.

«Є інформована обгрунтована думка, що деякий час мені краще пожити за межами нашої, богом хранимої, Батьківщини», - повідомив журналіст.

20 лютого статус біженки в Україні також отримала російська опозиціонерка Ірина Белачеу.