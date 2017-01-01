В Росії попри рішення суду з колонії не випускають політв'язня

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Ільдар Дадін

Ільдара Дадіна мали звільнити з в’язниці ще в четвер

Європейський суд із прав людини вимагає від влади Росії пояснити утримання в колонії активіста Ільдара Дадіна, вирок якого вже скасований, повідомили його адвокати.

Як сказала адвокат Ксенія Костроміна, Страсбурзький суд направив до уряду Росії запит із вимогою дати відповідь про звільнення активіста до понеділка, 27 лютого.

Адвокати Дадіна звернулися до цього суду зі скаргою на те, що їхнього підзахисного далі незаконно утримують у колонії в Алтайському краї Росії, хоча ще в середу, 22 лютого, Верховний суд Росії ухвалив рішення закрити порушену проти активіста кримінальну справу і звільнити його з-під варти й визнати його право на реабілітацію.

Такі ж звернення були направлені й до Федеральної служби виконання покарань і Генеральної прокуратури Росії.

Російські пенітенціарії заявляли, що звільнять Дадіна відразу після того, як отримають документ із Верховного суду. Це мало статися ще в четвер, 22 лютого.

Ільдар Дадін – перший у Росії засуджений за статтею Кримінального кодексу про багаторазові порушення правил проведення публічних заходів. У грудні 2015 року його засудили до трьох років колонії, пізніше термін був скорочений до двох із половиною років.