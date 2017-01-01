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    Москва наказала ватажкам бойовиків готувати спецоперації проти українських спецслужб

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    Бойовики на Донбасі
    Бойовики на Донбасі

    ФСБ РФ наказала готувати силові спецоперації з метою дискредитації українських спецслужб

    Керівництво самопроголошених так званих «ДНР» і «ЛНР» отримали вказівки від ФСБ Росії про підготовку силових спецоперацій з метою дискредитації українських спецслужб. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

    «МГБ ДНР» і «МГБ ЛНР» отримали вказівки від керівництва ФСБ РФ про підготовку силових спецоперацій з метою дискредитації українських спецслужб, які нібито використовують терористичні методи», - йдеться у повідомленні.

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    Зокрема, за інформацією «ІС», дано вказівку розробити детальні плани проведення спецоперацій на території «ДНР» і «ЛНР» під виглядом ДРГ СБУ і ГУР МО України з підриву цивільних об'єктів в тилу, диверсій на транспорті, ліквідації окремих, заздалегідь визначених «представників місцевої влади».

    «Розробку планів даних спецоперацій наказано проводити в умовах суворої секретності, з одночасним плануванням їх масштабного висвітлення в ЗМІ. Приведення планів спецоперацій в дію повинно здійснюватися виключно за сигналом з Москви», - повідомляє «Інформаційний спротив».

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